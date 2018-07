Russia 2018, Croazia-Inghilterra: oltre il calcio c’è di più

di Gianfranco Teotino

MOSCA Una semifinale avvelenata. Non dal pallone. Ché, anzi, questo Mondiale è stato uno dei più sportivi della storia, pochissime polemiche, sempre misurate, e grande rispetto per gli avversari. Ma stavolta, a intorbidare le acque di Croazia-Inghilterra, è entrata in campo la politica, o meglio le relazioni internazionali. L’ultimo caso è scoppiato in seguito al video che il difensore croato Vida, cinque anni trascorsi nella Dinamo Kiev, ha postato dopo il successo sulla Russia, lui protagonista...

