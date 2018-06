Russia 2018, Deschamps guarda al futuro: «farò turnover per il primo posto»

di Redazione Sport

MOSCA «Siamo già qualificati, ma non vogliamo aiutare la Danimarca. Il nostro obiettivo è il primo posto del girone, per centrarlo ci andranno bene due risultati su tre, ma non dirò mai e poi mai alla mia squadra di giocare per il pareggio.

E guai a chi dice che non dobbiamo vincere perché arrivando primi nel girone rischiamo di trovare l'Argentina negli ottavi». Così il ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia della partita di oggi a Mosca, nello stadio Luzhniki, che verrà arbitrata dal brasiliano Sandro Ricci. Ma è vero che il tecnico francese farà il turn over? «Per la formazione terrò in considerazione diversi fattori: chi ha giocato tanto, chi ha giocato poco, i cartellini - risponde Deschamps -... Questo è l'unico momento in cui posso permettermi di preservare qualche giocatore. Anche se ovviamente l'obiettivo è mettere in campo una squadra competitiva. Comunque per me non ci sono rischi: ho scelto 23 giocatori che ritengo tutti pronti per giocare dall'inizio».

NESSUN RISPARMIO

Il ct tiene a sottolineare che non sarà una Francia al risparmio: «meno intensità rispetto alle prime gare? Non farò mai un discorso del genere alla mia squadra». Secondo i media francesi ad essere esentati dalla terza partita, rispetto alla formazione titolare dei Bleus schierata finora, dovrebbero essere Lloris, Pavard, Umtiti, Pogba, Matuidi e Mbappé.

© RIPRODUZIONE RISERVATA