Francia-Croazia, sulla coppa del mondo le mani di Lloris e Subasic

di Mimmo Ferretti

Danijel & Hugo hanno parecchie cose in comune. La prima: entrambi giocano all'estero. Il croato Subasic al Monaco, il francese Lloris al Tottenham. Inoltre, sono due portieri, non più giovanissimi, di acclarata affidabilità. Il francese, ad esempio, è il capitano dei Bleus, e questo qualcosa vorrà pur dire. Subasic in Russia è stato descritto come il mago dei rigori, ma non sa fare soltanto quello. Dire che Croazia e Francia, le due finaliste di Mosca, sono in buone mani non è soltanto un gioco...

