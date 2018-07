Dalla banlieue alla finale mondiale: la Francia ha una generazione di fenomeni

di Gianfranco Teotino

Barthez; Thuram, Varane, Desailly, Lizarazu; Vieira, Pogba; Mbappé. Zidane, Griezmann; Henry. Se si potesse fare un mix fra la Francia campione del mondo 1998 e quella che domani cercherà di rivincere esattamente vent'anni dopo, ne verrebbe fuori una formazione pressoché imbattibile, oltre che di una spettacolarità senza precedenti. Stabilire chi dei nazionali di oggi sarebbe titolare nella squadra di ieri e viceversa è un gioco che in questi giorni sta stimolando moltissimo i francesi e non soltanto loro. La nostra proposta è flessibile e discutibile: lascia fuori da una parte giocatori come Lloris, Hernandez, Kante, determinanti nella Francia di oggi, dall'altra campioni come Candela, Djorkaeff, Trezeguet, pilastri della Francia di ieri. Il trait d'union fra le due formazioni è naturalmente Didier Deschamps, in campo ieri e in panchina oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO