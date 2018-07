Russia 2018, Francia-Uruguay: Bleus e Celeste, colori da sogno

di Salvatore Riggio

Tre Coppe del mondo in campo e tanta voglia di stupire tutti per conquistare la semifinale. È il giorno di Uruguay-Francia, la gara del Maestro Oscar Tabarez contro Didier Deschamps, il capitano della nazionale transalpina più forte di sempre, capace di farsi ammirare nel 1998. Sarà la partita nella quale Mbappé non vorrà fermarsi dopo aver già realizzato tre gol e anche quella doppietta all’Argentina, primo Under 20 a riuscirci dopo Pelé. Non uno a caso, insomma. La Francia ha dimostrato con la sua spensieratezza e con il coraggio dei suoi giovani fuoriclasse di poter vincere questo Mondiale. Ma l’esperto Deschamps sa che non sarà una passeggiata: «Dovremo stare attenti, l’Uruguay non è l’Argentina.



ANCORA IN DUBBIO

Quel mostro di Cavani, spietato Matador e castigatore del Portogallo di Cristiano Ronaldo, è l’uomo guida della Celeste. Con Suarez forma, nei fatti, la coppia più bella di questo Mondiale in Russia. Sono letali, affamati, cinici. La Francia lo sa. Ma proprio Cavani è in dubbio per i quarti di finale di oggi. L’attaccante del Psg sta ancora patendo l’infortunio al polpaccio rimediato contro i lusitani e ieri si è nuovamente allenato da solo. Segnali brutti, forse nefasti. E per la Celeste la sua assenza sarebbe un colpo durissimo. In primis, perché l’Uruguay non avrebbe la possibilità di giocarsi la semifinale con tutti i suoi uomini migliori. In secondo luogo, perché la potenza offensiva della Celeste si ridurrebbe notevolmente. Un guaio, in sostanza. Uruguay e Francia giocano un calcio veloce, frizzante. La Celeste arriva da quattro vittorie su quattro, ha subito un solo gol (quello di Pepe negli ottavi) e vuole continuare a regalare sogni al suo popolo. Da parte sua, la Francia arriva dal successo bellissimo ottenuto sabato pomeriggio contro l’Argentina di Messi. Un 4-3 che ha mandato a casa la disastrata Nazionale albiceleste guidata (si fa per dire) da Jorge Sampaoli. E ora, sulle ali dell’entusiasmo, vuole eliminare anche l’Uruguay per poi magari incrociare il Brasile. Per una rivincita che dalle parti di Brasilia e Rio de Janeiro attendono da 20 anni. Ma quella è un’altra storia, anche perché questa Seleçao deve prima battere il Belgio. Non facile. Allora a Nizhny Novgorod è tutto pronto per il quarto di finale più bello di questo Mondiale. Con o senza Cavani, che al massimo partirebbe dalla panchina. Poi, magari lo vedremo comunque in campo. Per amor di patria.



