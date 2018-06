Russia 2018, gli italiani costretti al tifo ad personam

di Mimmo Ferretti

Qui nessuno rosica perché oggi gioca la Svezia. Qui siamo ancora ferocemente incazzati perché non gioca l'Italia. E, per questo, non smetteremo mai di ringraziare chi ci ha inchiodati a questa storica latitanza. Senza dimenticare che, sette mesi dopo il flop di Milano, la Figc è ancora senza presidente. Segno che la crisi non era (è) solo tecnica, ma anche/soprattutto strutturale.

