Russia 2018, Griezmann: «Il Pallone d'Oro non mi interessa minimamente»

Il francese Antoine Griezmann ha dichiarato oggi che il pallone d'oro è qualcosa che non gli passa per la testa prima della finale di Coppa del Mondo di domenica contro la Croazia. «Non mi interessa minimamente», ha detto l'attaccante ventisettenne in conferenza stampa. «Voglio vincere la Coppa del Mondo», ha dichiarato il giocatore dell'Atletico Madrid. L'attaccante è uno dei principali candidati a vincere il premio che designa il miglior giocatore dell'anno, dove ci sono in corsa anche il croato Luka Modric, campione anche con il Real Madrid della Champions League. Quattro anni fa, l'argentino Lionel Messi ha vinto il premio nonostante abbia perso la finale della Coppa del Mondo in Brasile contro la Germania.

