Russia 2018, Honda decide l'addio dalla nazionale

Il match degli ottavi di finale perso dal Giappone 3-2 contro il Belgio è stata l'ultima partita del centrocampista Keisuke Honda con la maglia della nazionale nipponica. «Questa è stata la mia ultima gara -ha spiegato il giocatore 32enne che in passato ha giocato in Italia con la maglia del Milan-. Sono comunque contento del fatto che in gruppo ci sono molti giovani promettenti, è giunto per loro il momento di scrivere la storia di questa nazionale». Dopo il debutto nel 2008, Honda ha collezionato 98 presenze col Giappone segnando 37 gol.

