Russia 2018, il Louvre veste la Gioconda con la maglia della Francia Foto

«Congratulazioni all' equipedefrance per la vittoria della Coppa del mondo 2018». Così l'account ufficiale del Louvre di Parigi saluta il trionfo dei 'Bleus' a Mosca, pubblicando una foto della gioconda - che sa tanto di beffa per l'Italia - che indossa la maglietta della Nazionale francese.



Félicitations à l'@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! 🎉⚽ 🇫🇷 pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 luglio 2018

