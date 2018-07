Russia 2018, il Mondiale parla inglese

di Mimmo Ferretti

Il mondiale russo parla inglese. Perché 40 dei 92 convocati ancora in Russia con le 4 semifinaliste giocano nella Premier League. Si tratta addirittura del 43% dei calciatori non ancora in vacanza. Con un dato singolare: tutti i 23 convocati dell'Inghilterra militano nella Premier. Una scelta mirata, dunque, quella del ct Southgate che si è voluto fidare di giocatori che vede in azione a casa sua ogni settimana; e, a giudicare dai risultati, non si può dire che sia stata una mossa sbagliata. Alle spalle della Premier (che vanta anche 11 belgi, 5 francesi e un croato) , ecco - lontanissime - a parità di giocatori la Liga spagnola e la Ligue1 francese, con 12 elementi. La Germania è ancora presente al mondiale con 9 giocatori della Bundesliga (4 sono croati), mentre - a sorpresa - c'è la nostra Serie A tra le più rappresentate, con 8 calciatori: sei croati, un francese e un belga. Singolare il dato che accompagna la presenza in Russia di calciatori che militano in Croazia e Belgio: 2 ciascuna su 23. Solo che nella Nazionale di Martinez addirittura un solo elemento gioca nella Jupiler Pro League. Un record.

