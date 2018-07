Russia 2018, Infantino sicuro: «E' stato il miglior Mondiale di sempre»

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato oggi che la Coppa del Mondo in Russia è stata la migliore della storia. «Per un paio d'anni ho pensato che sarebbe stata la migliore, ma ora posso dirlo con convinzione: è la migliore Coppa del Mondo nella storia», ha detto il dirigente italo-svizzero in una conferenza stampa a Mosca a due giorni dalla finale tra Croazia e Francia. Il numero uno del calcio mondiale ha dichiarato che il grande successo del torneo, iniziato il 14 giugno, è stato quello di riportare il calcio protagonista. «Siamo stati in grado di respirare e vivere il calcio in un evento Fifa», ha detto Infantino, che è diventato presidente dell'organizzazione nel febbraio 2016, dopo lo scandalo di corruzione «FifaGate». «Lasciamo che sia il calcio a parlare. Non si tratta di quello che dicono i dirigenti, il presidente o i vicepresidenti. In un evento del genere devono parlare i giocatori, il nostro obiettivo è quello di fare il lavoro che non si vede per lasciare spazio ai protagonisti», ha aggiunto Infantino. «Il calcio è stato il protagonista ed è per questo che è stato un successo, abbiamo restituito il calcio alla Fifa e abbiamo restituito la Fifa al calcio». Infantino ha poi ringraziato «tutti coloro che sono stati coinvolti nell'organizzazione, ma anche i giocatori, gli arbitri, gli allenatori».« Grazie anche al popolo russo, grazie alla Russia, grazie al governo russo, al presidente (Vladimir) Putin, al comitato organizzatore, a tutta la gente, ai volontari, che sono stati il ​​sorriso e il cuore della Coppa del mondo», ha detto Infantino nella conferenza stampa, a cui ha partecipato vestito con l'uniforme dei volontari.



Infantino ha anche detto che la Russia è cambiata con il torneo. «È diventata un paese di calcio, un paese in cui il calcio è diventato parte del Dna, parte della cultura, grazie alle prestazioni della nazionale, ma anche grazie alle infrastrutture, tutte efficienti e belle». «L'eredità metterà la Russia al »top« dei paesi in termini di calcio, ciò che è stato fatto è anche per il futuro, e ci impegniamo a garantire che gli stadi continueranno ad essere utilizzati». Il presidente della Fifa ha anche spiegato che il torneo ha offerto alla Russia la possibilità di migliorare la propria immagine internazionale. «Le opinioni preconcette sono cambiate grazie a questa Coppa del Mondo». «Questo Mondiale ha cambiato la percezione del mondo sulla Russia, un milione di persone sono venute e hanno scoperto un paese bello e ricettivo, molto ricco di cultura, storia, storia dell'umanità, storia di tutti noi», ha detto Infantino che ha anche ringraziato i fan, in particolare quelli del Sudamerica, che hanno riempito di colore le tribune degli stadi. «Grazie a colombiani, peruviani, messicani, argentini, iraniani, polacchi, tutti, provenivano principalmente dal Sudamerica, abbiamo visto fan del Senegal e del Giappone pulire gli stadi, ci hanno mostrato lo spirito dell'amicizia, della festa». La Coppa del mondo russa è iniziata il 14 giugno e si concluderà domenica con la finale tra Francia e Croazia allo stadio Luzhniki di Mosca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA