Russia 2018, Infatino ammette il rischio di episodi di razzismo

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ammesso che non può garantire che non ci saranno episodi di razzismo sugli spalti degli stadi russi durante la Coppa del Mondo. «Ovviamente ci sono dei rischi», ha detto Infantino al quotidiano svizzero «Blick». «La lotta contro il razzismo è una grande sfida». Negli stadi ci saranno osservatori che daranno l'allarme al minimo incidente e gli arbitri possono interrompere e persino cancellare le partite. «Questo è un problema che ovviamente non possiamo sottovalutare», ha aggiunto Infantino. I giocatori di pelle scura vengono spesso insultati dagli spalti in Russia. La Uefa ha già imposto sanzioni economiche alla federazione russa per il comportamento razzista dei suoi tifosi. La Coppa del Mondo inizierà giovedì e si svolgerà in 11 città russe fino al 15 luglio.

