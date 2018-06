Russia 2018, l'avvocato Irrati: principe russo della Var

di Roberto Avantaggiato

Chissà se oggi, all'ora di pranzo, Marcello Nicchi ne parlerà. Probabilmente sì, perché l'occasione fornita dall'annuncio degli arbitri promossi e dismessi per la nuova stagione (di sicuro in A Tagliavento e Damato lasceranno il posto a La Penna e Chiffi) è davvero ghiotta per non elogiare, ancora una volta, la scuola arbitrale italiana. Che al Mondiale di Russia sta facendo molto bene. Non solo perché Gianluca Rocchi è uno dei sette arbitri che hanno fatto la doppia, ma, soprattutto, perché c'è una star, anche se poco visibile, che parla italiano. La stella è Massimiliano Irrati, il numero uno della Var, che ha debuttato in questa edizione mondiale. L'avvocato toscano è infatti il direttore di gara Var più utilizzato in assoluto (otto volte). Ma non è soltanto un fatto numerico a fare di Irrati un'eccellenza. E' anche il fatto che di queste otto designazioni, la maggior parte sono state per gare di primo livello, a cominciare dalla partita d'esordio (debutto storico per la Var), passando poi per Portogallo-Spagna e per arrivare a Iran-Portogallo, match per niente facile e con diversi episodi sui quali intervenire per chiari errori di Caceres.

