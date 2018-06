Russia 2018, la commedia dell'assurdo: basta fare della Svezia l'Italia che non c'è

di Mimmo Ferretti

La Svezia ha vinto. Quindi l'Italia ha tre punti. Calma, però. La stonata tarantella sull'equazione Svezia=Italia ha già stancato. E pure parecchio. Primo perché è falsa; secondo perché non porta a niente. Basta col fare della Svezia l'Italia che non c'è. Perché, partecipando malvolentieri a questa commedia dell'assurdo, non sta scritto da nessuna parte che gli azzurri avrebbero battuto la Corea del Sud, come invece si commenta senza troppo pensarci. L'Italcalcio non sta in Russia per colpe sue; non può, non deve prendersela con nessun altro se non con se stessa. La Svezia non c'entra niente e continuare a metterla in mezzo, tra un rimpianto e l'altro, è esercizio realmente patetico.

