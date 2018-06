Russia 2018, la Fifa multa Shaqiri, Xhaka e Lichtsteiner

Se la cavano con una multa, e nessuna squalifica, i tre giocatori della Svizzera che erano finiti sotto indagine da parte della commissione di disciplina della Fifa per i gesti 'politicì compiuti durante la partita vinta 2-1 sulla Serbia venerdì scorso. La Federazione internazionale ha reso noto che Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri hanno ricevuto un'ammonizione e inoltre condannati a pagare una multa di diecimila franchi svizzeri per 'comportamento antisportivò mentre Stephan Lichtsteiner, oltre al richiamo, dovrà pagare cinquemila franchi. I due giocatori elvetici di origine kosovara avevano mimato con le mani il gesto dell'aquila bicefala, simbolo della bandiera albanese, dopo aver segnato i rispettivi gol alla Serbia mentre Lichtsteiner, capitano dei rossocrociati, aveva partecipato alla loro esultanza. Se la commissione avesse riconosciuto nell'azione dei giocatori un intento gravemente provocatorio avrebbe potuto squalificarli fino a due giornate dato che la Fifa non ammette gesti o dichiarazioni a sfondo politico nel corso della partite e sugli spalti. La Serbia, che ha anche contestato le decisioni dell'arbitro tedesco Brych, pretendeva una punizione

