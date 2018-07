Russia 2018, Blatter polemico: «Il cielo di Mosca piangeva per la Croazia e per la decisione del Var»

di Redazione sport

La polemica non è nuova, ma prende nuovamente quota a mondiale concluso. Joseph Blatter applaude la Russia per l'organizzazione dell'Evento e torna ad attaccare la Var. L'ex presidente della Fifa ha detto la sua sulla rassegna iridata appena conclusa pubblicando un messaggio su twitter: «Mondiale eccezionale! Complimenti all'organizzazione e soprattutto alla Russia», dice lo svizzero. Poi, probabilmente riferendosi al rigore assegnato con la Var (guidata dall'italiano Irrati) alla Francia nel primo tempo della finale contro la Croazia per un fallo di mano di Perisic, aggiunge: «Alla fine il cielo piangeva per la Croazia e per la decisione del Var».

