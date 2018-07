Russia 2018, la Spagna sceglie il nuovo ct: Luis Enrique in pole

Sarà Luis Enrique, ex giocatore e tecnico del Barcellona con un passato in nazionale e una stagione alla guida della Roma, il successore di Fernando Hierro sulla panchina della Spagna: ne è certo Marca, nella sua edizione on line. La federcalcio spagnola, dopo l'eliminazione del Mondiale che ha fatto seguito all'esonero di Lopetegui a poche ore dal via del torneo, si riunisce oggi per la decisione del nuovo incarico. E, «a meno di clamorose sorprese», Luis Enrique è l'uomo scelto dal presidente Rubiales.

