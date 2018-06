Russia 2018, Loew e la Germania non fanno calcoli: «Solo la vittoria»

di Alberto Mauro

Le scorie di Germania-Svezia infiammano la vigilia dell'ultima giornata del girone F, decisiva per tutte e quattro le squadre. Il gol a tempo scaduto di Kroos oltre a salvare i suoi ha scatenato azioni e reazioni sull'asse Berlino-Stoccolma. L'esultanza di una parte della panchina tedesca in faccia a quella svedese è costata la sospensione a due membri dello staff: Uli Voigt (media service) e Georg Behlau (responsabile logistica di viaggio), per le provocazioni che hanno innescato i disordini a fine gara. Sull'episodio è tornato anche il ct svedese Andersson, parecchio infastidito. «Se non avessi risposto sarei stato emotivamente morto, c'è stata una condotta schifosa e antisportiva da parte dei nostri avversari, e non è lecito».

LE COMBINAZIONI

Chiuso il capitolo Svezia, la Germania deve pensare esclusivamente a battere la Corea, e con più gol possibili. Perché la situazione del gruppo F è una delle più intricate di Russia 2018. Il Messico (6 punti) è a un punto dagli ottavi e dal primo posto del girone, Svezia e Germania sono a pari punti (3), stessa differenza reti e 2 gol fatti a testa. La Germania è avanti in virtù dello scontro diretto (e quel gol di Kroos), per non correre rischi deve battere la Corea del Sud con uno scarto superiore a quello della Svezia contro il Messico. In teoria anche Corea ha ancora possibilità di passare il turno ma servirebbe un miracolo: vittoria con due gol di scarto contro la Germania e sconfitta della Svezia. Un vero e proprio cubo di Rubik con la possibilità di un ingorgo Germania, Svezia e Corea a tre punti e passaggio del turno in virtù del fair play, sesto e penultimo criterio prima del sorteggio. Loew potrebbe rilanciare Hummels al posto dello squalificato Boateng, a centrocampo sempre in dubbio Khedira e Oezil, bocciati dopo l'esordio contro il Messico. «La Germania è decisamente più forte di noi realista il ct Shin Tae-yong ma la palla è rotonda, tutto può accadere». Ecco Loew, allora, a seguire. «Qualificazione? Contro la Corea del Sud sappiamo di dover vincere con gol di scarto. Questo è tutto quello a cui penso. Il mood dopo Germania-Messico non era buono, tutti sapevamo che la pressione era enorme».

