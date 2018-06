Russia 2018, Loew: «Obiettivo minimo della Germania è la semifinale»

di Redazione Sport

«Questo Mondiale ha un livello più alto di quello di quattro anni fa, perché tutte le principali nazionali sono migliorate rispetto al 2014, ad esempio il Brasile, la Spagna e la Francia. Vedo più sicurezza in tante squadre e molto più gioco d'insieme. Questo è un torneo dove non ci saranno dei 7-1: per noi fu un risultato fantastico ma ora c'è più equilibrio. Ma l'importante per noi della Germania è arrivare almeno in semifinale, e vincere». Da Mosca parla Joachim Loew, ct tedesco al suo terzo Mondiale (nel 2006 era l'assistente di Jurgen Klinsmann), alla vigilia dell'esordio dei suoi a Russia 2018. Avversario della Germania allo stadio Luzhniki sarà il Messico, secondo il non un avversario dei più facili. «Ha attaccanti rapidi e veloci - spiega Loew - e credo che per i nostri difensori ci sarà molto lavoro. Nel corso del match dovremo capire in cosa dobbiamo migliorare. Neuer? In lui ho grande fiducia». La Germania può vincere il secondo Mondiale consecutivo? «La verità è che molto difficile riuscirci - risponde Loew -. Per ultima ci riuscì l'Italia, ma nel frattempo sono passati 80 anni. Ma di sicuro noi abbiamo la stessa grande ambizione di quattro anni fa in Brasile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA