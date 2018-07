Russia 2018, Luis Enrique è il nuovo ct della Spagna

Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, al termine della riunione del consiglio direttivo di oggi a Madrid. «Abbiamo approvato all'unanimità - ha detto Rubiales - l'ingaggio di Luis Enrique come selezionatore, per i prossimi due anni». Il nuovo ct è reduce da un anno 'sabbaticò dopo aver lasciato il Barcellona, con cui ha vinto la Champions nel 2015. In precedenza aveva allenato Bar‡a B, Roma, e Celta Vigo.

