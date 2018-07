Russia 2018, Macron e la presidente croata in campo mano nella mano

La presidente della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarovic, e il presidente francese Emmanuel Macron in campo mano nella mano per procedere alla premiazione dei giocatori della finale mondiale, dopo che il capitano della Germania 2014 Philipp Lahm aveva portato in campo la Coppa da consegnare ai francesi. La Grabar-Kitarovic si è anche commossa quando ha abbracciato Modric, capitano croato, quando gli è stato consegnato il Pallone d'oro di miglior giocatore del Mondiale.



