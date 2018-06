Russia 2018, Maradona: «Argentina ed Uruguay possono qualificarsi per i quarti»

di Redazione Sport

L'ex stella del calcio Diego Armando Maradona ha grande «fiducia» che l'Argentina e l'Uruguay possano superare gli ottavi di finale del Mondiale in Russia contro Francia e Portogallo, grazie alla forza dei loro giocatori. «Ho molta fiducia nell'Uruguay. Sappiamo che può fare bene, che ha fatto molto bene, che non ha regalato nulla, ha un uomo, e lo ripeto, un crack come il difensore Diego Godín. Ecco perché dico che l'Uruguay ha molte, molte possibilità di passare», ha detto Maradona a proposito della squadra «celeste», durante il programma «De la mano del Diez», trasmesso da Telesur. Maradona si è detto un pò meno ottimista riguardo la nazionale argentina, ma ha sottolineato la convinzione che molti giocatori avrebbero alzato il livello «un paio di punti» per sconfiggere la difficile nazionale francese. «È l'Argentina, speriamo che chi suoni la sveglia, che chi gioca sia incoraggiato, chi gioca dovrà dimostrare alla gente perché è venuto in Russia», ha detto l'ex ct albiceleste.



Sui rivali dell'Argentina, Maradona ha detto che la Francia «è un possibile campione» per l'alto livello delle sue figure principali. «Io vedo la Francia così, perché ha (Kylian) Mbappé, perché ha (Antoine) Griezmann, perché ha (N'Golo) Kanté, perché ha un portiere che è (Hugo) Lloris», ha aggiunto Maradona. Allo stesso modo, ha evidenziato l'alto livello mostrato da nazionali come Messico e Belgio ed ha sottolineato la sorpresa che ha rappresentato il messicano Hirving Lozano. D'altra parte, ha sottolineato la delusione che ha rappresentato la Germania per l'eliminazione nel primo turno. Inoltre, Maradona ha sottolineato che l'introduzione del Var per gli episodi più controversi ha portato un equilibrio «positivo» perché la maggior parte delle volte gli arbitri sono stati in grado di prendere decisioni che hanno reso giustizia, e per questo ha detto che è sempre stato d'accordo con l'introduzione di questo sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA