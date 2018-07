Russia 2018, Maradona: «Per l'Uruguay sarà dura contro la Francia»

Sarà un test «durissimo» quello che attende l'Uruguay nel match dei quarti di finale contro la Francia ai mondiali di Russia. Ne è convinto Diego Armando Maradona che nel suo appuntamento fisso nella trasmissione 'De la mano del Diez' trasmesso dall'emittente venezuelana 'Telesur', ha parlato del match più atteso. «Senza Cavani sarà dura, soffrire un infortunio in un mondiale è veramente brutto, io ci sono passato. Edinson pare non ce la faccia ma l'Uruguay ha comunque un buon attaccante come Suarez che può cavarsela altrettanto bene», prosegue il 'Pibe de orò. Per quanto riguarda il Brasile, atteso dal Belgio, il campione argentino aggiunge: «La Selecao sta crescendo. Il Belgio non lo vedo determinato, quando lo è stato è riuscito a rimontare due gol al Giappone ma con il Brasile la vedo dura».



