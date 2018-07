Russia 2018, Maradona prende le difese di Messi

di Redazione Sport

L'ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona è tornato a discolpare l'attaccante argentino Lionel Messi dopo la deludente performance «Albiceleste» nella Coppa del Mondo in Russia. «Non bisogna mettere sulle spalle di Leo Messi tutti i problemi che ci stiamo trascinando da molto tempo. El pibe deve fare gol, deve giostrare a centrocampo, deve pressare, no, no, fratello, prima facciamo una squadra, una squadra di alto livello», ha detto Maradona durante il programma «De la Mano del Diez », trasmesso dalla tv venezuelana Telesur.

