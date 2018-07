Russia 2018, marea umana aspetta la Francia campione tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo

I Bleus si fanno aspettare. L'aereo della squadra campione del mondo è appena atterrato all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle, con un'ora di ritardo. Intanto, gli Champs-Elysées, la celebre avenue parigina che l'Equipe de France di ritorno da Mosca dovrà percorrere in corteo a bordo di un bus imperialè prima di essere ricevuta all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron, è gremita di gente in tutta la sua lunghezza. Una marea umana ricoperta da bandiere bleu-blanc-rouge, tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, in questa radiosa giornata di sole, pronta ad acclamare il ritorno a casa degli atleti eroi.



MASSIMO RICONOSCIMENTO

Non solo Coppa del Mondo. Tutti i componenti della nazionale francese campione in Russia verranno decorati con la Legion d'Onore, tra i massimi riconoscimenti dello Stato francese. È quanto annuncia l'Eliseo dopo la vittoria della Francia sulla Croazia nella finale dei Mondiali. La nazionale verrà ricevuta questo pomeriggio nel palazzo presidenziale di Parigi dal presidente Emmanuel Macron, dopo aver percorso a bordo di un bus 'imperialè la celebre Avenue degli Champs-Elysées, tra l'Arco di Trionfo. Ai Bleus venne assegnata la stessa onorificenza della République anche nel 1998, ai tempi della loro prima Coppa del Mondo, conquistata in casa nella finale contro il Brasile. Ai tempi il Presidente era Jacques Chirac.

