Russia 2018, Martinez: «Contro la Francia un'occasione unica, sfruttiamola»

di Redazione Sport

«Abbiamo un'opportunità unica e vogliamo sfruttarla. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato duramente per diventare i più bravi a livello internazionale e tutti i giocatori coinvolti hanno contribuito per arrivare fin qui». Così il ct del Belgio, Roberto Martinez, alla vigilia della semifinale dei Mondiali contro la Francia, a San Pietroburgo. «Vogliamo rendere orgoglioso il calcio belga», ha aggiunto il tecnico spagnolo, che potrebbe diventare il primo ct 'stranierò a vincere la Coppa del mondo e che, in conferenza stampa, rende merito anche al predecessore Marc Wilmots «essenziale nell'aver plasmato questo gruppo di giocatori». «In un campionato se perdi puoi recuperare terreno, qui è diverso, questo è un torneo e, se perdiamo, siamo fuori», ha spiegato il talentuoso Kevin De Bruyne, presente in conferenza stampa accanto a Martinez. Il fantasista ha riconosciuto che «la pressione si sente, ma alla fine cerco di dare il meglio di me stesso». Domani sarà una partita da 'dentro o fuorì e, in queste circostanze, ha aggiunto il centrocampista del City, «devi anche avere fortuna. Alla fine, tutto dipende dal tuo desiderio, dal tuo talento e dal duro lavoro che hai svolto, questo fa la differenza. Io, per quanto mi riguarda, voglio diventare campione del mondo e siamo qui per arrivare il più lontano possibile».

