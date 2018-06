Russia 2018, Matthaeus: «La Germania meritava l'eliminazione»

«La nazionale tedesca ha meritato di andare a casa. Non aveva le caratteristiche per andare agli ottavi». Lo ha detto l'ex campione del mondo e centrocampista tedesco Lothar Matthaeus. «Quattro anni fa andava tutto bene, ma la Germania ha perso tutta la sua forza ed ecco il risultato - dice ancora il capitano della nazionale tedesca campione del mondo a Italia '90 -. La responsabilità è di tutti: del ct e dei giocatori. Molti hanno giocato chiaramente al di sotto del proprio livello. Non c'era spirito di squadra». Matthaeus ha poi indicato nel Brasile come la favorita del Mondiale: «Hanno giocatori ottimi e in quattro anni lo staff di allenatori ha fatto un lavoro enorme». E Messi? «Sarà più difficile del solito per lui - spiega l'ex Pallone d'Oro -. Al Barcellona può contare su rapporti solidi con i compagni di squadra. Nella nazionale è spesso costretto ad agire in maniera indipendente, tutto poggia troppo su di lui»

