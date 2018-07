Russia 2018, Mourinho: «La sconfitta delle grandi squadre è un fatto positivo»

Il ct del Manchester United José Mourinho valuta positivamente la prematura eliminazione delle squadre date per favorite nei Mondiali in Russia. Lo riportano i media russi. «Le grandi squadre di questo Mondiale perdono e vanno a casa: tutto ciò è fantastico - ha detto il ct - Dimostra che il calcio è un gioco di squadra. Le nazionali non dovrebbero dipendere dalle grandi star».

