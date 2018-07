di Ugo Trani

La Russia si svuota e non è ancora Ferragosto. I campioni vanno in vacanza, anche se dal mondiale, per la verità, se ne tornano bocciati a casa.





