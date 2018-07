Russia 2018, onore ai vinti: la Croazia saluta il Mondiale a testa altissima

di Ugo Trani

Il bilancio sarà anche banale, ma è impossibile leggerlo in maniera diversa: l’unica sconfitta del mondiale non cancella la storica impresa della Croazia. Che, anche nella finale di Mosca, ha comunque dato un senso alla sua avventura in Russia. Più stanca della Francia per le 3 partite di fila giocate fino ai supplementari (e 2 fino ai rigori) e per il giorno in meno di riposo, ha fatto la partita. Nel senso che se l’è giocata più Dalic di Deschamps. Non è bastato, anche se il verdetto...

