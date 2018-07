Russia 2018, Orsi: «Alisson-Courtois? Il romanista è il numero 1 perfetto»

di Benedetto Saccà

Ex portiere ed ex vice allenatore della Lazio (e dell’Inter), Fernando Orsi ora commenta i Mondiali in tv e, così, gioca la sfida tra il brasiliano Alisson e il belga Thibaut Courtois. Orsi, è un duello che promette spettacolo. «Courtois è giovane ed è diventato un titolare molto presto. Ha avuto la fortuna di crescere nelle grandi squadre. Ha molte qualità tecniche: gioca bene con i piedi insieme alla difesa ed è molto affidabile». E Alisson? «Con la Roma ha fatto cose...

