Russia 20018, per i media croati il ct Dalic caccia Kalinic

di Redazione Sport

È già finito, senza neanche cominciare, il Mondiale di Nicola Kalinic. Secondo il sito croato '24 Satà, il ct Zlatko Dalic avrebbe deciso di rimandare a casa l'attaccante del Milan per motivi disciplinari. Kalinic infatti si sarebbe rifiutato di entrare in campo a 5' dalla fine del match di sabato contro la Nigeria, adducendo come scusa un problema fisico. La notizia non è confermata dalla federazione croata, ma il ct Dalic si presenterà in conferenza stampa alle 16.15 per fare un annuncio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA