Russia 2018, Putin: «Orgogliosi di quanto abbiamo fatto»

«Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a realizzare per gli amanti di questo meraviglioso sport»: così Vladimir Putin si congeda, insieme con tutta la Russia, dal Mondiale al suo atto finale. Durante la cerimonia di passaggio dei Mondiali Fifa al Qatar, che ospiterà il torno nel 2022, Vladimir Putin ha detto che la Russia condividerà con il Qatar «l'esperienza accumulata durante l'organizzazione dei Mondiali», e che anche il prossimo torneo «si manterrà su un livello altrettanto alto».



«La Russia passa la staffetta del Mondiale al Qatar. I Mondiali in Russia si stanno per concludere. Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a realizzare per gli amanti di questo meraviglioso sport», ha dichiarato Putin. «Noi stessi abbiamo goduto immensamente del mondo del calcio - ha poi aggiunto - dei tifosi che sono arrivati da tutto il mondo. Sono sicuro che i nostri amici in Qatar condurranno i Mondiali del 2022 ad un livello altrettanto alto». «Ovviamente - ha concluso - siamo pronti a condividere con loro l'esperienza che abbiamo accumulato durante l'organizzazione del torneo. Faremo tutto per far sì che il calcio realizzi la sua grande missione umanistica: unire persone, paesi e continenti. Grazie».

