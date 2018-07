Russia 2018, rigori: una lotteria dove conta poco la fortuna

di Alessandro Angeloni

La lotteria chi la vince? Basta, usciamo da questo luogo comune. Prima che sia troppo tardi. La lotteria dei calci di rigore, basta. Non se ne può più. I rigori vanno allenati, poi - ovviamente - ci sta anche la componente casualità, imponderabilità, ma vale per qualsiasi giocata. Ci sta anche la componete emotiva. Se a uno tremano le gambe, non vada sul dischetto o il ct non ce lo mandi. Lippi, ad esempio, nel 2006 fu bravo a scegliere Grosso: era il suo momento e s'è visto fino all'ultimo tiro. Se chi non ha la stella giusta, non si e allennato bene, ci prova e sbaglia, m ecco che torna, puntuale, la famosa lotteria. No, invece: fesso il ct o il calciatore in questione. Insomma, i rigori bisogna saperli tirare, bisogna avere la testa giusta per farlo. Essere nelle condizioni giuste, tecniche e psicofisiche. Fino a ora la Croazia ha dimostrato di essere senza'altro accompagnata da queste componenti: ottavi e quarti, il trionfo è arrivato dagli undici metri. Per adesso ha prevalso il talento dei brasiliani d'Europa, che si sono messi in testa di vincere il Mondiale. Due delle prossime quattro semifinaliste, Croazia appunto, e Inghilterra, vengono da questa elettrizzante esperienza. Esperienza molto comune in questa fase a eliminazione diretta (quattro partite sono finite ai tiri di rigore), ne sa qualcosa la Spagna che ha salutato la il Mondiale dopo gli errori dal dischetto di Koke e Iago, che si sono fatti ipnotizzare da igor Akinfeev. Portiere che non è riuscito a ripetere il miracolo l'altra sera contro la Croazia, che per la seconda volta ha superato il suo turno dal dischetto. Emozionanti quelli precedenti contro la Danimarca, con protagonista Kasper Schmeichel, che prima ha sventato un rigore di Modric nei tempi supplementari, poi ne ha neutralizzati altri due, a Badelj e Pivaric. Ma non è bastato: quella sera ha vinto il duello a distanza il collega Danijel Subai che ha respinto i tiri di Eriksen, Schoene e N. Jorgensen.

IL TABÙ BENEDETTO

Ma se c'è un Dio del calcio, avrà un occhio di riguardo per chi, negli anni, è sempre stata penalizzata dalla lotteria dei rigori (e forse da questo si doveva capire che proprio una lotteria non era), ovvero l'Inghilterra. Che agli ottavi si è liberato della Colombia dopo una maledizione durata quasi 30 anni. Ecco gli anni inglesi del dischetto rosso: eliminata ai rigori a Italia 90 in semifinale dalla Germania, nel 1996 Europeo in casa, sempre dai tedeschi ai quarti, nel Mondiale di Francia 1998 fuori agli ottavi contro l'Argentina, nel 2004 in Portogallo - Europeo - ai quarti contro i padroni di casa, nel 2006 nel Mondale in Germania ancora dal Portogallo ma stavolta negli ottavi, infine nel 2012 ai quarti contro l'Italia a Kiev nell'Europeo di Polonia e ucraina. Contro la Colombia, in Russia, è tornato il portiere eroe: Jordan Pickford, che ha neutralizzato Uribe e Bacca. Basterà per stare tranquilli e per vincere la lotteria (che poi non è una lotteria)?

