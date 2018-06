Argentina, Sampaoli: «Dybala più Messi? Aspetto il momento giusto»

«La squadra è consolidata dietro un'idea. Dimostreremo che l'Argentina è ancora una potenza calcistica mondiale». Così il ct Jorge Sampaoli durante la conferenza stampa alla vigilia di Argentina-Islanda, che si terrà domani allo stadio Spartak di Mosca. «Dybala e Messi insieme in campo? Abbiamo lavorato per renderli compatibili e Paulo è cresciuto da questo punto di vista. Bisogna aspettare il momento giusto della partita per farli giocare insieme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA