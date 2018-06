Russia 2018, se si vuole pagare una pizza non scommettete su Cristiano Ronaldo

di Mimmo Ferretti

Volete portare a casa qualche euro grazie al mondiale russo? Non scommettete sui gol di Cristiano Ronaldo.Sembra paradossale, forse lo è davvero,ma è l’unico modo per racimolare il denaro necessario per pagare la pizza agli amici per tutta l’estate. Vietato scommettere suRonaldo capocannoniere del torneo perché la quota del portoghese è talmente bassa che non ne vale la pena. Si era partiti da 12 volte la puntata, ma dopo le quattro reti di CR7 in due partite si è passati direttamente a 2,50,come riporta l’agenzia Agipro. Meglio, perciò, investire qualche euro su altri nomi, a cominciare da quelli di Neymar e Messi,che all’esordio hanno pesantemente steccato. Il brasiliano oggi sigioca a 20(era partito a 11) e la Pulce a16 (stava a 8).Non male,ma forse c’è di meglio.Tipo il russo Cheryshev, tre gol in due partite, la sorpresa fin qui ammirata. Oppure Diego Costa o il francese Griezmann, che si può giocare ancora a 16. Occorre sbrigarsi, perché le quote calano e il prezzo della pizza d’estate aumenta giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA