Russia 2018, la stampa argentina esulta: «Questo Messi è il vero Messi»

Messi è tornato, «questo Messi è il vero Messi», è «il genio che indica la strada giusta verso l'uscita da un labirinto fatale». Il maggior quotidiano argentino, il Clarin, esulta per il campione ritrovato che ieri sera è stato decisivo nella vittoria contro la Nigeria per 2-1 che ha dato ai sudamericani il pass per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia. «Resurrezione argentina» scrive il Clarin, aggiungendo che alla coppa del mondo «mancava Messi ed ora c'è». Il campione del Barcellona «ha giocato la sua migliore partita da quando è cominciato il torneo» aggiunge il giornale, sottolineando che oltre al gol e al legno, la partita di Messi è stata all'insegna «del sacrificio e della solidarietà con i compagni». Entusiasmo e sollievo per la partita di ieri e per le giocate del campione anche sull'altro grande quotidiano argentino, la Nacion che parla di «notte bianca e selvaggia del felice Messi», segnalando che «il capitano ha lasciato la versione spettrale delle due precedenti partite ed era quello che ci si aspettava da lui».



Anche sui giornali spagnoli largo spazio alla vittoria argentina, ma soprattutto alla 'Pulcè ritrovata. Il Mundo deportivo scrive «Messi resuscita» e poi nelle pagine interne esalta «L'orgoglioso messaggio» del campione, riferendosi al post sui social in cui subito dopo la partita il giocatore ha scritto «Ringrazio Dio per questa gioia... niente di più bello che essere argentini nei bei tempi e in quelli cattivi». Anche l'altro quotidiano sportivo spagnolo As dedica la prima all'attaccante: «Messi è ancora vivo» . Sport titola 'gracias a Dios' su una foto del giocatore felice dopo il gol. Mentre 'Marcà pubblica una foto a tutta pagina dei giocatori argentini in festa dopo la vittoria e il suggestivo titolo 'Viven'. Anche il francese L'equipe esalta il campione argentino «Messi è di nuovo lui» I principali media nigeriani hanno dato invece spazi misurati alla vittoria argentina sulla Nazionale del loro Paese. La Nation scrive quasi asetticamente 'Nigeria eliminata dal Mondialè, mentre Vanguard sottolinea gli errori dell'attaccante Ighalo sotto porta e lamenta un rigore negato dall'arbitro Cakir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA