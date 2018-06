Russia 2018, stampa tedesca dopo la disfatta «Senza parole»

«Senza parole». È il titolo che la popolare Bild dedica oggi in prima pagina alla disfatta della Germania al Mondiale, lo stesso che il tabloid più venduto nel Paese aveva usato quattro anno fa dopo lo storico 7-1 inflitto dalla Mannschaft al Brasile, il Mireirazo, nel torneo 2014, poi vinto dai tedeschi. Tutta la stampa tedesca dedica al clamoroso fiasco buona parte della prima pagina - «Storico fallimento» titola ad esempio la Frankfurter Allgemeine Zeitung -, sottolineando anche la 'Schadenfreudè, cioè il piacere che si prova di fronte alle disgrazie altrui, espresso nelle altre nazioni per quella che molti definiscono la 'caduta degli deì. E ovunque, infatti, l'argomento Germania è il tema principale delle 'primè. «Berezina», titola il francese L'Equipe, richiamando la drammatica battaglia durante la ritirata di Napoleone dalla Russia. «Storico Kaputt» si legge su Mundo deportivo, mentre Marca si limita a «La maledizione del campione», ricordando come la Germania abbia fatto la stessa fine della Spagna nel 2014 e dell'Italia nel 2010, anche loro eliminate nella fase a gironi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA