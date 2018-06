Russia 2018, Tavecchio: «Con Balotelli più Insigne l'Italia si sarebbe qualificata»

di Alvaro Moretti

ROMA A Novogorod dovevamo ascoltarlo noi oggi, l'inno, mica questi svedesi che si giocano il mondiale a partire dalle 14 con la Sud Corea. Uno di quelli che più accidenti si è beccato in questi mesi da Italia-Svezia, secondo solo a Ventura, è davanti a noi, l'ex presidente della Federcalcio, dimissionario, Carlo Tavecchio.

Le fa male quanto fa male a noi, Tavecchio, Svezia-Sud Corea?

«È stato un trauma, certo. A un certo punto, uscendo dalla federazione ho cominciato a cambiare la mia solita strada di casa, in quei giorni. Ma io, dopo la debacle, mi sono dimesso pur avendo la maggioranza. Non lo rifarei, ora: quelli si sono fatti commissariare».

Oggi che sentiamo anche l'inno di Panama e non Mameli, riesce a spiegarcelo cosa ci avete combinato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO