Russia 2018, un Mondiale capovolto dai tecnici operai

di Gianfranco Teotino

MOSCA El Profe, come i colombiani chiamano Osorio, il ct del Messico, curiosamente poco amato, almeno prima di domenica, dai messicani, ha dato lezione di calcio nientemeno che a Low, il ct campione del mondo. Il Maestro, il soprannome di Tabarez, adesso per meriti calcistici, ma originariamente proprio perché faceva il maestro di scuola elementare, ha commosso il mondo intero, con la sua esultanza capace di cancellare, almeno per una manciata di secondi, quel male, una sindrome neuro-degenerativa, che ogni tanto lo costringe sulla sedia a rotelle e sempre gli imporrebbe di appoggiarsi almeno a una stampella.

SORPRESE

E' il Mondiale degli allenatori (e delle storie) che non ti aspetti. Ma non c'è poi molto da stupirsi. A pensarci bene c'è una logica. Chi vuole imporre la sua visione calcistica da club ai migliori campioni di un Paese rischia sempre di fare danni, chi invece si dedica a dare un senso a squadre che un senso non ce l'avrebbero, perché prive del talento necessario per vincere un campionato del mondo, può regalare sogni dolcissimi e inattesi, per quanto destinati a interrompersi prima dell'epilogo. Alla prima categoria appartengono i Sampaoli, i Loew, lo stesso Tite.

