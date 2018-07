Russia 2018, un Pallone d'Oro che potrebbe essere "blanco"

di Mimmo Ferretti

Molto facile rispondere alla domanda: “Chi vincerà il Mondiale?”; molto meno facile riuscirci se l’interrogativo diventa: “Chi vincerà il Pallone d’oro?”. Nel primo caso Francia o Croazia, non si scappa; nel secondola faccenda si fa un po’ più complicata perché i pretendenti (in teoria) sono più di due.Il sospetto che il Pallone vada ad un calciatore del Real Madrid, vincitore in primavera della terza Champions League di fila, diventa quasi una certezza nel momento in cui Leo Messi, per ovvie ragioni tinte di blaugrana, appare fuori dai giochi. In Russia ci sono ancora tre blancos, Modric, Kovacic e Varane, che domenica si sfideranno per il successo finale: se il capitano croato dovesse alzare la coppa, le probabilità che il Pallone diventi suo sarebbero davvero parecchie. In caso opposto, cioè vittoria della Francia, un Varane in stile Cannavaro 2006 non sorprenderebbe più di tanto. Poi,c’è un terzo incomodo che potrebbe - a modo suo - mettere tutti d’accordo, cioè Mbappé. Senza dimenticare mai un certo CR7, anche se non è più madridista.

