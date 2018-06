Russia 2018, Uruguay: un capolavoro da Oscar

di Alberto Mauro

Più che Celeste il colore che meglio rappresenta l'Uruguay a Russia 2018 è il grigio acciaio. Tre vittorie nelle prime tre partite del girone A, zero gol concessi, e un 3-0 perentorio a Samara ai padroni di casa russi. Un bel biglietto da visita stampato a suon di gol dal Pistolero Suarez (ieri secondo sigillo mondiale), per un'outsider che in bacheca vanta due campionati del mondo impolverati (1930 e 1950) e si è qualificata in Russia per la 13° volta alle fasi finali di un Mondiale chiudendo al secondo posto il girone sudamericano (con Cavani capocannoniere) alle spalle del Brasile a 10 punti. Per il momento è difficile fare meglio di così, e gli ingredienti per puntare in alto ci sono tutti. L'esperienza di Muslera tra i pali (100° presenza in Nazionale) e capitan Godin, pilastro della difesa, anima e cuore della Celeste, sul taccuino di Marotta e Paratici da anni proprio come lo era l'altro centrale difensivo Gimenez.

