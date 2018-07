Irrati, un Var mondiale: dopo l'inaugurazione, sua anche la finale

di Roberto Avantaggiato

Massimiliano Irrati come Nestor Pitana. Un Mondiale da vincitori per entrambi gli arbitri, incoronati da Pierluigi Collina, Massimo Busacca e RobertoRosetti con la “doppia”: in campo sia alla gara d’apertura che in quella di chiusura (vedi finale) di Russia 2018. L’argentino Pitana, da tutti indicato come il migliore, sarà arbitro della finale di domani, mentre Irrati (anche qui indicato da tutti come migliore) in Francia-Croazia sarà davanti al video come arbitro Var. Una vera e propria incoronazione,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO