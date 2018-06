Russia 2108, Salah: il nulla dietro la spalla

di Mimmo Ferretti

Sarà il il suo mondiale, si diceva. Al punto che c’era chi ipotizzava un inserimento, a suon di gol iridati, nella lotta per il Pallone d’Oro. Anzi, si pronosticava: se confermerà quanto fatto conil Liverpool, la sua candidatura per la vittoria sarà scontata. Invece,Mo Salah è già fuori dai giochi russi: tre sconfitte in tre gare, Egitto a casa. Due gol utili per la sua storia, inutili per la sua Nazionale e per il Pallone. Tutta (o quasi) colpa di quell’infortunio rimediato nella finale di Champions contro il Real Madrid: sperava, Momo, di coronare un anno forse irripetibile con la Coppa dalle Grandi Orecchie e un mondiale da protagonista, ma si è ritrovato con il nulla sulle spalle. Anzi, sulla spalla ammaccata dopo quel rude contrasto con Sergio Ramos. I racconti dello sport sono pieni di protagonisti incapaci, per mille motivi, di andare a dama nelle occasioni importanti, quelle decisive, quelle che contano. Salah riavvolge il nastro di una stagione scintillante e tra le mani si trova soltanto la rabbia per ciò che poteva essere e non è stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA