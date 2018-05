Russia, assenti ingiustificati: â€‹tanti gli esclusi dal Mondiale

di Alessandro Angeloni

Nainggolan si consoli, è davvero in buonissima compagnia. Certo, è una consolazione magra. Benzema (vincitore di tre delle ultime quattro Champions e neo finalista dopo la doppietta messa a segno contro il Bayern Monaco), ad esempio, non ha avuto modo di essere sorpreso, come il Ninja, dall’esclusione per Russia 2018. Si sapeva: la storiaccia con Valbuena ha pesato e ancora oggi ne paga le conseguenze, poi c’è anche la questione di rapporti decaduti con il ct. E’ lo stesso discorso che vale per Radja, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO