Slogan anti-russo: Vida sotto indagine da parte della Fifa

La Fifa sta esaminando un video pubblicato online che mostra un giocatore croato che festeggia la vittoria nei quarti di finale della Coppa del Mondo di sabato contro la Russia facendo commenti sull'Ucraina. Il difensore Domagoj Vida ha gridato «gloria all'Ucraina» nel video prima che l'ex giocatore croato Ognjen Vukojevic dichiarasse «questa vittoria è per la Dinamo e l'Ucraina...vai Croazia». La coppia di calciatori ha giocato insieme nella Dynamo Kiev. Vida e la Croazia incontreranno l'Inghilterra in semifinale mercoledì. La Russia attualmente si trova di fronte a sanzioni internazionali sul ruolo del paese nel conflitto in Ucraina. Le sanzioni sono state adottate per la prima volta nel luglio 2014 in seguito all'annessione della penisola della Crimea e il loro sostegno ai separatisti nell'est del paese. Vida, che ha lasciato la Dynamo nel 2017, ha dichiarato al portale russo sports.ru che non aveva «niente a che fare con la politica» ed era piuttosto uno gioco per gli amici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA