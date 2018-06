Russia, Putin fa i complimenti al ct Cherchesov

di Redazione Sport

Promosso, dopo la gara inaugurale e il successo straripante contro l'Arabia Saudita: il presidente russo Vladimir Putin ha chiamato il ct della nazionale Stanislav Cherchesov per fargli i complimenti per la cinquina di oggi pomeriggio nella prima partita del mondiale. La telefonata è arrivata durante la conferenza stampa di Cherchesov. «Era il capo dello stato che si è congratulato con me e mi ha chiesto di condividere le congratulazioni con la squadra. Ha detto che dobbiamo continuare così», ha poi spiegato il ct russo.

