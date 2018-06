Russia 2018, Tite carica il Brasile: «Contro il Costarica match decisivo»

Nel giorno in cui il Brasile festeggia i 48 anni dalla conquista della Coppa Rimet, con il 4-1 dell'Azteca a spese dell'Italia, il ct di oggi, Tite, deve pensare alla sfida di domani contro il Costarica. È consapevole dell'importanza di questa partita, e infatti dice che «visto il nostro pareggio nel primo match, quello di domani è già un confronto decisivo, e ne abbiamo coscienza. Ci vogliono i tre punti, e quindi anche una maggiore efficacia offensiva da parte nostra». Tite annuncia poi che «la formazione sarà la stessa che ha cominciato contro la Svizzera, ma ci saranno delle modifiche di posizionamento» e quindi ci sarà anche Neymar, dopo i problemi avuti dalla caviglia destra a causa delle botte prese da Behrami e compagni. «Ci sarà - dice il ct - e io dico che avrebbe bisogno di cinque partite per tornare in piena forma, visto che è stato fermo più di tre mesi. Ma qui siamo al Mondiale e quindi si va di fretta. Contro gli svizzeri Neymar è stato troppo individualista? Assolutamente no, ma ha caratteristiche specifiche, che sono un pò quelle del calcio brasiliano: finta, va dentro, cerca di saltare l'uomo. Che male c'è?».

