S.Angelo Romano, arriva Falcone dal Villalba. Licenza, ecco Pizzelli

di Mraco Topini

Sono tre i calciatori con i quali il Licenza sta trattando in questi giorni di fine luglio. Due calciatori giovani (i cosiddetti under) e un esperto come Paolo Pizzelli, che lascia la Vis Subiaco per vestire la maglia del Licenza. I due giovani in età di Lega sono Manuel Kasa (del CSS Tivoli) e Simone Tantari (del Colleferro). Si muove anche il S.Angelo Romano, che è sulle tracce di Daniel Bortoloni del Casal Barriera e Alessio Falcone del Villalba. In mglia granata torna anche Antonio Lupi, che nello scorso mese di dicembre aveva lasciato il S,Angelo per trasferirsi alla Crecas. Due cessioni anche per il Vicovaro, che trasferisce all'Atletico Zagarolo (in odore ri ripescaggio in Promozione) Gianluca Moroni e Mirko Di Mugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA