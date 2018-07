di Mauro Topini

Torna all'origine Michele Petroccia, il forte centrocampista di scuola Roma che dopo aver vinto il campionato di Promozione con il Villalba, ha deciso di restare in Promozione. Lo specialista in calci di punizione di scuola Roma (è un classe 86) sta per accettare la "corte" del S.Maria delle Mole (ex Nuova Virtus) che la prossima settimana dovrebbe essere certa dell'ammissione in Promozione. Petroccia, dopo aver giocato con la Roma, ha vestito anche le maglie del Divino Amore, del Cynthia, del Pomezia, del Lariano e del Città di Ciampino. La scorsa stagione, prima di concludere la stagione con la vittoria del campionato con il Villalba, ha vestito anche la maglia della Boreale.

